Германия раздает мигрантов

Кристиан Эрнтл - один активистов местного протестного движения. Он не скрывает : сегодня мигрантов в Германии встречают с меньшим энтузиазмом, чем несколько лет назад. Почему? Мужчина приглашает увидеть своими глазами, что приносят и что оставляют за собой беженцы в этих местах. Рассказанная им история - это история об утере контроля над происходящим, о страхе, об отсутствии солидарности...

В 2015 году тысячи мигрантов, прибывающих в Европу, остановили свой выбор на Венгрии и Австрии. Однако, как показала жизнь, это было временным решением: абсолютное большинство после короткой остановки перебралось в Германию. Сегодня, тремя годами позже, Euronews приглашает на месте разобраться, как живется на немецкой земле мигрантам и как они выстраивают отношения с соседями-немцами. Мы в Баварии, на юге Германии. Крошечная деревня близ австрийской границы с населением в 300 человек. Большинство местных жителей выступили против передачи пустующего здания соискателям убежища. Речь идет о необходимости разместить около 100 человек.

Кристиан Эрнтл: "Смотрите, в двух шагах от деревни мы нашли целые горы одежды, документов и рюкзаков. Причем вещи валяются вдоль всех троп, ведущих выше, в лес. Однажды беженцы явились ко мне домой. Было поздно, часов 11. В дверь постучали люди, 20 человек. Большая семья из Сирии. Их телефоны разрядились, они спросили, нельзя ли позвонить от на".

Кристиан говорит, что постоянно находит разорванные паспорта и брошенные вещи. Зачем беженцы это делают?

Кристиан Эрнтл: "Они уничтожают документы, одежду, чтобы их не выслали из Германии в Грецию или Венгрию, в страны, которые первыми приняли их в Европе. Вы же знаете это "правило первой страны"? Так вот, люди возвращаться туда не хотят, имитируют отсутствие документов, получают, таким образом, первую регистрацию в Германии. Это упрощает их дальнейшее пребывание на нашей территории... Нам нужен пограничный контроль для проверки тех, кто въезжает в страну. Это мое личное мнение. Необходимо четко понимать, кто имеет право на статус беженца и почему. А от остальных избавляться. Я имею в виду мигрантов, которые уезжают из родной страны по экономическим соображениям, в надежда на лучшую жизнь. Вот таких людей необходимо отсылать обратно".

Следующая остановка - Ингольштадт; здесь высокий уровень жизни и низкая безработица.

На окраине мы обнаруживаем охраняемое поселение. Его обитатели - выходцы из западных Балкан. Им отказано в убежище в Германии, люди ждут депортации.

Рядом с лагерем дежурят волонтеры и правозащитники. Они рассказывают, что в стране ужесточается миграционное законодательство. Наблюдатели отмечают: массовая высылка нелегалов приводит к активизации внутренних перемещений по Европе, люди попросту пускаются в бега.

Драгон Комачич не получил статуса беженца и ждет высылки: "Когда мы получили второй отказ на запрос об убежище, моя жена заволновалась всерьез. Испугалась, что нас выдворят по решению суда и предложила: "Давайте сами уедем". Взяла детей и уехала в Нидерланды. Очень трудно решить, куда податься в такой ситуации, что делать. Моя жена хочет безопасности для детей, вот и все".

Власти Баварии решили, что соискателей убежища лучше селить вместе. Так в регионе появились гигантские комплексы, так называемые "якорные центры". Возникло даже выражение: "поставить мигрантов на якорь". В центрах людей кормят, не разрешают запирать комнаты, организуют оформление прошений о статусе беженца. Правозащитники такой подход не одобряют.

Лиза, Мориц и Константин - волонтеры, они объезжают "якорные центры", чтобы разъяснить беженцам их права.

Лиза, волонтер: "Люди хотят вырваться из этих центров. Спрашивают, как им правильно действовать с точки зрения закона. Никому не хочется оставаться в лагере месяцами. Среди наших подопечных есть те, кто живет в этих условиях 2,5 года. Недавно здесь разразился скандал: администрация центра сократила выдачу денежных субсидий постояльцам. Как? Почему? Выяснилось, что это - распоряжение баварских властей, они хотят вообще демонетизировать отношения с мигрантами, перевести людей на пайки. Так, чтобы у них и копейки на руках не было".

Мориц, волонтер: "Мы против подобных лагерей. Потому что в них нарушаются фундаментальные права человека. К постояльцам плохо относятся. В итоге проблем и конфликтов в таких вот гигантских лагерях больше, чем в небольших поселениях. Люди здесь живут скученно, никакого личного пространства, это добавляет стресса".

Константин, волонтер: "Люди живут в страхе, боятся депортации. Каждую неделю сюда приезжает полиция и кого-то увозит. Это происходит в ночное время, но все всё видят и знают. В 4-5 часов утра начинается шум: вот подъехала машина, сейчас кого-то заберут. В центре нет замков и ключей, ни в комнатах. ни в туалетах. Люди живут на виду, это постоянный стресс".

Мы отправляемся в Пассау, город, расположенный близ границы с Австрией и Чехией.

Приграничные зоны - важная карта в немецких политических играх. Так, министр внутренних дел правительства земли Бавария вместе с премьер-министром ужесточают правила приема беженцев. Они спешат: в октябре - региональные выборы, и антимиграционная риторика может сыграть политикам на руку.

Местные консерваторы закупили дроны для патрулирования баварских земель Это - часть 14-миллионной программы, нацеленной на повышение эффективности пограничной полиции региона.

Йоахим Херманн, министр внутренних дел федеральной земли Бавария: "Запрос на предоставление убежища должен быть сделан в первой стране ЕС, куда прибыл иммигрант. Люди не имеют права перебирать страны, решать, вот тут я хочу жить, а тут нет. Они также не вправе подавать несколько запросов об убежище в разных странах, как это часто происходит. Закон очень простой: вы приехали в первую страну ЕС, сделали запрос о предоставлении статуса беженца и там же ждете вердикта. Мы считаем, что людей, которые приехали в Германию через третьи страны, нужно выдворять. Туда, где им по закону положено дожидаться решения своей судьбы".

Сегодня Германия сокращает прием беженцев. Абсолютное большинство немцев считают, что в страну не следует пускать людей, не имеющихся удостоверения личности .

Свободное перемещение внутри Европы останется удобной и безопасной опцией при условии, что внешние границы ЕС хорошо защищены, считает премьер-министр земли Бавария Маркус Сёдер.

Маркус Сёдер, премьер-министр федеральной земли Бавария: "Дамы и господа, если ваш дом обнесен крепким, надежным забором, вы вполне можете не запирать входную дверь. Даже на ночь. Если европейские страны не осознают, насколько важна защита границ континента, все полетит в тартарары. Кстати, наши демократические завоевания, наша стабильность - тоже".

Баварское правительство не жалеет средств на оснащение приграничной полиции.

Маркус Леманн, офицер пограничной полиции: "Смотрите, вот сканер, мы используем его только для документов. Полученный снимок проверяется сразу по нескольким базам данных, нам важно понять, не идет ли речь о подделке".

Однако многие беженцы приезжают вообще без документов. Что делать?

Юрген Зёльс, офицер пограничной полиции: "Если нет паспорта, мы снимаем отпечатки пальцев. Вот у нас тут специальная машина для этого. Благодаря отпечатку мы узнаем, бывал ли человек в Германии раньше. Не значится ли он в списке разыскиваемых. Еще мы можем подключиться к европейской системе "Евродак" и узнать, не зарегистрирован ли наш соискатель в другой стране ЕС. Это очень важная информация: в таком случае мы можем выслать беженца в первую страну пребывания".

Германо-австрийская граница - это 800 километров и 90 пунктов пересечения. Три главных пропускных коридора постоянно патрулируются. С формированием новой баварской пограничной полиции контроль будет усилен - не только на самой границе , но и в 30-километрвой буферной зоне.

Наша следующая остановка: - Мюнхен, столица земли Бавария. Здесь полным ходом реализуется программа депортации афганских беженцев, одобренная канцлером Меркель. Опросы показывают: ее решение поддерживает 86% жителей страны.

Правда, есть и те, кто считает депортацию крайней и жестокой мерой. Мы познакомились с молодыми людьми, которые, по собственному признанию, пытаются препятствовать радикальному сдвигу вправо баварской политики.

Стефан Дюннвальд, Баварский совет помощи беженцам: "Обстановка в Афганистане ухудшается. Однако немецкие власти говорят: "Мы провели оценку ситуации, там можно жить и мы возобновляем депортацию". Это значит, что молодые неженатые афганцы, просившие у нас убежища, получат отказ. Их посадят в самолет и отправят в Афганистан. Вот что их ждет".

Волонтеры едут в аэропорт, куда везут отобранных для высылки беженцев. На их транспаранты в терминале мюнхенского аэропорта многие обращают внимание.

Шала Сафи, пассажир аэропорта: "Я против того, чтобы людей высылали. В Афганистане обстановка весьма серьезная, там плохо и тяжело. Посмотрите новости: каждый день либо теракт, либо смертники взрываются... Там каждый день гибнут люди".

Амири боится оказаться следующим кандидатом на высылку. Он не скрывает, что связывает надежды на будущее с Германией - собирается пойти учиться и работать ассистентом стоматолога. Почему он в уехал из Афганистана?

Амири, мигрант: "Талибы несколько раз обращались ко мне, предлагали работать на них. Я отказывался, их идеи, предложения мне претили. Они каждый день убивают людей. Я не хочу присоединиться к джихаду, это ужасная идеология".

Стефан Дюннвальд, Баварский совет помощи беженцам: "Бавария пытается скопировать программу, разработанную в Венгрии Виктором Орбаном. Баварцы хотят распространить эту модель на Германию в целом. Правые активизируются по мере приближения выборов. А страдают самые слабые: в нашем случае, это беженцы, люди без бумаг и документов".

Восточная Бавария, Регенсбург. Журналистам обычно не разрешают снимать внутри центров размещения беженцев. Однако на этот раз нам повезло: сюда приезжает министр внутренних дел Баварии. Главное положение Йоахима Херманна звучит так: "Нам нужно последовательно воплощать в жизнь принятые решения. А именно, депортировать тех, кому отказано в статусе беженца. На кону - доверие граждан к нашим обещаниям, к законам".

Министр осматривает центр, прессу с ним не пускают. До нас доходят слухи о неприятном инциденте: высокопоставленную делегацию атаковали беженцы из Эфиопии. Они требовали разъяснений своей дальнейшей судьбы. Министра и его окружение срочно эвакуировали...

Страсти улеглись, и нам удалось поговорить с тремя мигрантами, пытавшимся блокировать экскурсию министра. Мы встретились с ними за пределами центра, в квартире общих знакомых.

Наши собеседники говорят что в центре их плохо кормят, в ожидании вердикта люди не имеют права на работу и посещение курсов языка.

Беженец из Эфиопии: "100% соискателей убежища из Эфиопии получают отказ, мы фактически сидим на чемоданах!".

Беженка из Эфиопии: "Люди не спят ночами, они боятся, что их вышлют. Причем речь может идти как о депортации в другую страну ЕС, так и на родину. В Эфиопию. .... Мы не спим ночами, мы постоянно об этом думаем".

Почему молодые и образованные люди так напуганы перспективой возвращения?

Беженец из Эфиопии: "За 27 последних лет на улицах моей страны были убиты тысячи людей - политики, студенты, активисты, просто прохожие. 100 тысяч сидят в тюрьмах в страшных условиях. Я - тоже там был".

Беженка из Эфиопии: "Моего брата убили правительственные силы, теперь они охотятся за мной. Меня либо зарежут, либо изнасилуют".

Суд отклонил первые запросы этих людей на статус беженцев. Они добиваются пересмотра решения. А если снова отказ?

Беженка из Эфиопии: "У меня нет выбора: возможно, они силой выдворят меня в Эфиопию. В этом случае мне конец. Я решусь, наверное, на самоубийство. Это лучше той страшной смерти, которая ждет меня там".

Беженец из Эфиопии: "Если меня решат депортировать, я покончу с собой".