Законы негостеприимства

Очередной выпуск программы Insiders посвящен ужесточению миграционного законодательства в Германии, стране, которая с 2015 года активно проводила политику открытых дверей. Три года назад она поставила рекорд, приняв 2 миллиона беженцев, главным образом из Сирии. Интеграционные программы, правозащитная риторика, с одной стороны, а с другой - растущее число недовольных таким наплывом иностранцев граждан Германии.

Сегодня, по оценкам аналитиков, канцлер Меркель готова скорректировать политический вектор и, возможно, побить второй рекорд - на этот раз, по масштабу депортации лиц, которые не получили статуса беженцев. С инициативой селективного подхода выступили власти земли Бавария, первыми открывшие у себя так называемые "якорные центры" (в настоящее время остальные земли Германии решают, подходит ли им эта модель). Речь идет о гигантских поселениях для мигрантов, где люди должны оставаться на время рассмотрения своих прошений об убежище. Власти говорят, что это - оптимальный вариант для приезжающих. О них заботятся соцработники, помогают вести переписку с властями. К тому же большие группы мигрантов находятся под постоянным контролем и не уезжают вглубь страны...