Эксперт: "Страны ЕС разбираются с мигрантами без помощи Брюсселя"

В рамках очередного выпуска программы Insiders, посвященного ужесточению миграционного законодательства в Германии, Euronews обратился за разъяснениями к Рафаэлю Боссонгу, политологу из German Institute for International and Security Affairs.

Euronews: "Мы узнаем из новостей что регионы Германии вслед за Баварией готовы пойти нf ужесточение правил приема и содержания мигрантов. Речь идет о новых транзитных, или якорных, лагерях, об усилении пограничной полиции. Вы тоже об этом слышали?".

Рафаэль Боссонг: "Ситуация в стране сложная. Германия - это 16 федеральных земель, которые достаточно самостоятельны и не обязаны все делать одинаково. В конечном итоге все зависит от правительства той или иной земли. Консервативные политики разделяют позицию и предложения Баварии, особенно на востоке - в Саксонии, например, а еще в центральной земле Саксония-Ангальт. Да, многие за, но многие и против, так что нельзя говорить, что это - общегерманская точка зрения. Ключевая идея баварского министра - создание транзитных лагерей, откуда людей легко депортировать. Так вот, их строительство не одобрили на сегодня 12 из 16 земель".

Euronews: "Мы знаем, что в Баварии близятся региональные выборы, на их фоне Христианские демократы решили ужесточить правила приема иммигрантов. Возможно потому, что если не выскажутся они, за них выскажется партия "Альтернатива для Германии", а это уже ультраправый фланг. Сегодня партия активно набирает очки и не только в Баварии. А ведь она вышла на арену всего пару лет назад. Что вы можете сказать о пройденном партией пути?"

Рафаэль Боссонг: "К сожалению, "Альтернатива для Германии" сохраняет уверенные позиции, опросы показывают, что ее рейтинг растет, это - 15 -20% избирателей. Как видите, сторонников много, хотя и не катастрофично в сравнении с другими странами ЕС, где также усиливают позиции ультраправые (я имею в виду Австрию, Нидерланды) . Так или иначе, с партией приходится считаться все больше".

Euronews: "Сегодня политика Германии, политика баварских властей в отношении мигрантов почти неотличима от того, как к беженцам относятся в других странах ЕС. Обратите внимание, что члены ЕС пришли к решению ужесточить меры поодиночке.... Они лишь потом, на июньском саммите, подвели под свою позицию общий знаменатель. Получается, что в вопросе о мигрантах доминирует национальная политическая идея, а не общеевропейская".

Рафаэль Боссонг: "Да, на июньском саммите лидеры стран ЕС пришли к очень неуверенному компромиссу по мигрантам и беженцам. Они что-то написали на бумаге, но пока неясно, как это будет воплощаться на практике. Ситуация осложняется тем, что у членов ЕС утрачено доверие друг к другу, утрачена долгосрочная солидарность. Поэтому у них возникает соблазн сказать: "Не будем ждать европейских властей, примем решение сами". По такому пути довольно долгое время идет Венгрия. И сегодня ее власти потирают руки: "Смотрите, то, что мы давным-давно говорили, наконец-то услышали другие европейские страны". К сожалению, у них есть основания для радости. Надеюсь, со временем эту тенденцию удастся переломить, однако пока страны-члены выбирают такой сценарий: ужесточить контроль на своей территории, на своих границах и так отвадить мигрантов".

Euronews:"Но какие-то положения июньского соглашения по беженцам сработают?"

Рафаэль Боссонг: "В соглашении обозначены два главных пункта. Первый - это создание транзитных лагерей за пределами Европы. Думаю, это тупиковое предложение, какая из третьих стран на это пойдет? Второй пункт - создать в ЕС центры по приему прибывающих морем нелегалов, так называемые "хотспоты", для оперативной регистрации и проверки людей. На этом настаивала Италия. Думаю, эта идея может быть реализована, причем в самое ближайшее время. Еврокомиссия предложила пяти-шести странам ЕС сообща разработать платформу для запуска "хотспотов", причем это не официальное поручение а добровольная миссия. Пока неясно, кто за это возьмется, но я надеюсь, что сдвиг произойдет, иначе нас осенью ждет очередной кризис".

Euronews: "Какие-то вопросы еще можно разрешить на европейском уровне?"

Рафаэль Боссонг: "Да, нужно поспешить и нынешним летом создать коалицию из пяти-шести стран ЕС (это и Италия, и Греция, и Мальта), готовых принять у себя нелегалов, зарегистрировать их и по новой схеме распределить между членами Евросоюза, как и было решено".