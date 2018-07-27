Жажда жизни

Дмитрий Павленко - российский дайвер с ампутированными конечностями - установил очередной рекорд. В окружение опытных спортсменов он самостоятельно погрузился в Черное море в районе Балаклавы на глубину тридцать метров. Учитывая статус Дмитрия, это событие уникальное. Достижение зафиксировано в Книге рекордов России.

Дмитрий Павленко, дайвер: "Здесь можно сказать, что я поднял свою планку. Сделал больше, чем я может быть могу. Я расширил свои горизонты. Для меня это очень важно..."

Дмитрий потерял конечности во время учений в 99-ом: в руках взорвалась граната. Жажда полноценной жизни не позволила ему замкнуться в себе. Он прошел сложный путь реабилитации и стал первым в стране сертифицированным дайвером по системе DDI без рук и ног. В мае этого года Дмитрий Павленко уже опускался в Красное море на глубину сорок метров.