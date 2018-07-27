Американский штат Калифорния охватили крупные лесные пожары. Один человек погиб - это сотрудник департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата. Несколько пожарных получили ожоги. Трагедия произошла на территории округа Шаста.
Пожары в Калифорнии
Пожары в Калифорнии
На севере Калифорнии пожар уже уничтожил растительность на площади более 11 тысяч гектаров. На борьбу с огнем брошены около 2 тысяч пожарных, однако им пока не удается остановить его распространение. Пламя уже уничтожило несколько десятков домов в городе Реддинг с населением 95 тысяч человек. По местному телеканалу ведущие в прямом эфире объявили о срочной эвакуации. Жители в панике спасаются бегством. На выезде из города - огромные пробки.
Губернатор Калифорнии в четверг ввел режим чрезвычайной ситуации в округах Шаста и Риверсайд. Ранее сообщалось об экстренной эвакуации жителей города Айдилуайлд - 12 тысячах человек - из-за быстро распространившегося лесного пожара.