"Антонов" рассчитывает на американских поставщиков

Новый президент "Антонова" Александр Донец (назначен 1 июня, перед ним за три года во главе предприятия сменились три руководителя) рассчитывает на то, что сотрудничество с американцами позволит вывести предприятие из глубокого кризиса, в котором оно оказалось из-за отказа от российских комплектующих.

Александр Донец: "Мы делаем совместный пул. Территориально пул будет находится на территории Украины, в Гостомеле. Этот пул связан с комплектующими изделиями, материалами, металлами, неметаллами – той дефицитной частью в комплектации данного изделия, которую мы не можем, не в состоянии сейчас получить от нашего бывшего партнера, Российской Федерации".

В советское время в КБ "Антонова" были разработаны несколько десятков моделей транспортных самолетов, в том числе сверхтяжелые "Руслан" и "Мрия". После 2005 г. новые самолеты на предприятии практически не разрабатывались, а в 2015 г. остановилось и производство.

С помощью американского поставщика "Антонов" рассчитывает начать выпуск самолётов Ан-158 и Ан-178, которые могут быть востребованы некоторыми государствами Кавказа и Ближнего Востока.