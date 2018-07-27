TheCube: главное за неделю

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"Чудовищное преступление" или норма?

В России одним из таких событий стала публикация видеозаписи со зверским избиением заключенного Евгения Макарова в колонии №1 в Ярославской области.

Речь идет о событиях годичной давности, но в распоряжение СМИ видео попало только сейчас. 10-минутная запись, на которой сотрудники колонии методично избивают заключенного, вызвала широкий общественный резонанс.

Случай вопиющий, но отнюдь не единичный, говорят правозащитники. По их словам избиение заключенных – это система в российских колониях.

"Он сам виноват"

Первая реакция ФСИН оказалась предсказуемой: мол, да, нарушение налицо, но заключенный сам спровоцировал конфликт. Потребовалось несколько дней, чтобы представители российских властей признали, что применение таких средневековых пыточных методов просто недопустимо в современном обществе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее "чудовищным преступлением" и потребовала наказать "этих нелюдей", которые избивали заключенного.

Но, пожалуй, самое главное заключается в том, что спикер Совфеда публично признала, что пенитенциарная система в России нуждается в реформировании. И в качестве примера она привела борьбу с дедовщиной в российской армии.

Сенаторы могут "инициировать изменения в системе ФСИН", пояснила Матвиенко.

После пожаров - наводнение!

Ну, а теперь перенесемся в Грецию. Почти 100 человек стали жертвами лесных пожаров к юго-востоку от Афин. Огонь распространялся с такой быстротой, что спасатели просто не успевали эвакуировать людей из населенных пунктов.

Это самые сильные лесные пожары за последние 10 лет. Чтобы понять масштабы бедствия достаточно взглянуть на эти снимки. сделанные со спутника. На них видно, что как дым застилает регион Аттики.

Однако это не все беды, свалившиеся на голову греков. Будто в насмешку, вслед за пожарами злой рок обрушил на головы афинян проливные дожди, которые вызвали крупное наводнение в столице Греции.

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