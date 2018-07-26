За права афро-бразильянок

По улицам Сан-Паулу прошёл марш против маргинализации афро-бразильянок, приуроченный к Международному дню темнокожих женщин Латинской Америки и Карибского бассейна. Его участники утверждают, что в Бразилии до сих сохраняются колониальные традиции, отводящие чернокожим женщинам определённое место в обществе - их чаще всего нанимают в качестве прислуги. А показатели уровня нищеты, преступности и насилия в афро-бразильской общине выше, чем в целом по стране.