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Бразилия

За права афро-бразильянок

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За права афро-бразильянок

За права афро-бразильянок
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По улицам Сан-Паулу прошёл марш против маргинализации афро-бразильянок, приуроченный к Международному дню темнокожих женщин Латинской Америки и Карибского бассейна. Его участники утверждают, что в Бразилии до сих сохраняются колониальные традиции, отводящие чернокожим женщинам определённое место в обществе - их чаще всего нанимают в качестве прислуги. А показатели уровня нищеты, преступности и насилия в афро-бразильской общине выше, чем в целом по стране.

Дебаты о правах темнокожих женщин в Бразилии разгорелись с новой силой после убийства в начале года городской советницы Рио-де-Жанейро Мариэль Франко. Правозащитница и активистка борьбы за права женщин, она выступала против ущемления прав темнокожего населения .