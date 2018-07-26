Дональ Трамп остался без звезды

Инцидент произошел в ночь на среду. Неназванный мужчина пронес на "Аллею славы" кирку и буквально в пыль разбил памятный знак.

После этого вандал сам сдался полиции. О его мотивах не сообщается, но вот что думают об инциденте туристы и прохожие.

"Я думаю, что причина произошедшего - политика Дональда Трампа, - заявил турист из Австрии. - Возможно, что сегодня у него уже не так много сторонников в Америке".

Звезду на "Аллее славы" Дональд Трамп получил в 2007 году за продюсирование американского шоу "Ученик". Напомним, что в 2016 году звезда уже подвергалась нападению - ее также разбили вдребезги киркой. Тогда на восстановление ушло несколько недель.