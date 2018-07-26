Похороны жертв терактов и нападений прошли в четверг в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Накануне на овощном рынке её одноимённого административного центра два взрыва прогремели в то время, когда там было особенно многолюдно. По данным местных властей, погибли более 40 человек.
Похороны в Эс-Сувейде
Похороны в Эс-Сувейде
Большая часть провинции Эс-Сувейда находится под контролем правительственных сил Сирии, за исключением анклава на северо-востоке. Именно оттуда, а также из Ирака на сирийскую территорию проникли боевики группировки "Исламское государство".
Взрывные устройства привели в действие смертники. Их было несколько, но остальных стражам порядка удалось обезвредить. Один был обнаружен среди раненых, он собирался взорвать себя в больнице.Ещё двое подорвали себя убегая от полиции.
Останки жертв собирали по частям, рыночную площадь и близлежащие здания отмывали от крови.
Исламисты напали также на несколько населённых пунктов, убив десятки мирных жителей и взяв заложников. Правительственные войска вернули селения под свой контроль.
Число погибших в результате всех нападений превысило 240, в том числе мирных жителей, военнослужащих и проправительственных ополченцев. Более 150 человек получили ранения.