Похороны в Эс-Сувейде

Похороны жертв терактов и нападений прошли в четверг в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Накануне на овощном рынке её одноимённого административного центра два взрыва прогремели в то время, когда там было особенно многолюдно. По данным местных властей, погибли более 40 человек.