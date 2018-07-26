"США и Евросоюз любят друг друга"

Перезагрузка в отношениях США и Евросоюза. Американский президент Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер решили приостановить торговую войну после переговоров в Вашингтоне.

Но изначально развивающиеся события не предвещали положительного результата.

"На протяжении долгих лет США в ЕС несли убытки в сотни миллиардов долларов, сейчас мы просто хотим вывести двусторонние отношения в равноправное русло", - завил Дональд Трамп.

"Мы близкие партнеры, союзники, не враги, поэтому мы должны работать вместе", - добавил Жан-Клод Юнкер.

В преддверии переговоров глава Еврокомиссии не был столь оптимистичен, но всего через несколько часов ситуация кардинально поменялась. Главы США и Евросоюза, несмотря на намечающийся провал в переговорах, договорились совместно работать над снижением торговых барьеров.

"Прежде всего, мы согласны вместе идти к отмене пошлин, торговых барьеров и субсидий в отношении товаров, не касающихся автомобильной промышленности", - заявил президент США.

"Мы договорились наладить диалог в отношении торговых сделок. Что касается сельскохозяйственной продукции, то Евросоюз в скором времени увеличит импорт соевых бобов из США", - добавил глава Еврокомиссии.

Подобные обещания рассеивают надвигающуюся в недавнем времени полномасштабную торговую войну между Вашингтоном и Европой, основанную на введенных Трампом импортных пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза, а также угрозами повышения тарифов на автопродукцию.

Смягчение намерений Трампа, может быть связано с поиском нового рынка сбыта для американских фермеров, пострадавших от ответных пошлин Китая на американские товары.

Оба лидера остались довольны прошедшими в Вашингтоне переговорами, и теперь слова Дональда Трампа о том, что Европа "враг" США, кажется, потеряли смысл.

В своем твиттере американский лидер выложил фотографию дружеского поцелуя с Юнкером и написал "Очевидно, что Евросоюз и США любят друг друга!»