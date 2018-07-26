Аномальная жара в Европе: новая норма?

Что стало причиной аномальной жары в Европе? Ученые говорят: "экстремальная" погода в северном полушарии вскоре может стать нормой. Столбики термометра в Норвегии и Финляндии уже поднялись до рекордных 33 градусов Цельсия.

Начиная с 80-х годов, метеорологи установили закономерную тенденцию, при которой с каждым годом температуры воздуха в приземном слое атмосферы, хоть и незначительно, но поднимаются. За это время средняя температура атмосферы увеличилась на две трети градуса Цельсия.

Месячные температуры также изменились. Июль - самый жаркий месяц, пик роста температур каждого месяца произошёл в 2015 году.

"Аномальная жара в контексте изменения климата - это то, с чем мы будем сталкиваться и дальше. С засухой и пожарами это еще сложнее, так как к тому же нужно учитывать и атмосферные осадки, которые играют большую роль. С дождями в Европе, например, тенденция не такая четкая, трудно установить учащение или уменьшение осадков", - объясняет

Врейа Вамборг, старший ученый, Copernicus.

Во многих европейских странах власти объявили оранжевый уровень опасности. Медики и спасатели начеку. Ученые прогнозируют: спад жары начнется через две недели.