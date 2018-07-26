Власти Греции говорят о том, что число жертв лесных пожаров в окрестностях Афин и других районов Греции, перевалившее за 80, не окончательное, и может достичь сотни, так как пока ведутся безрезультатные поиски пропавших без вести.
Греция: безрезультатные поиски
Греция: безрезультатные поиски
Последней подтвержденной жертвой стал молодожен из Ирландии, Брайан О'Каллаган-Веструп, проводивший в Греции медовый месяц со своей женой и потерявшийся в результате пожара.
Пламя практически полностью уничтожило курортный город Мати.
Поисково-спасательные работы наравне с тушением пожаров на северо-востоке страны продолжаются. На месте работают около 300 пожарных расчетов и авиация.
Также в поисках принимает участие береговая охрана, так как многие пытались спастись от надвигающегося пламени в воде, но в хаосе и дыму, часть их них скорее всего утонула.
С ожогами и другими ранениями госпитализированы более 180 человек.
Число пропавших без вести пока точно неизвестно, но счет их идет на десятки. В интернете люди сообщают о своих родственниках и знакомых, которые внезапно перестали выходить на связь, размещают их фотографии и данные.
Трагедия сплотила население. Люди несут еду, одежду и другие предметы первой необходимости пострадавшим от пожаров. Красный крест работает в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить необходимую помощь оставшимся без крова местным жителям.