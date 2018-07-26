Пожары в Греции: процедура опознания тел будет сложной

Поисково-спасательная операция в сожженных городах Греции ещё продолжается, но шансов найти выживших мало. Это всё, что осталось от курортного города Мати. В это же время в Афинах родственники погибших и пропавших без вести прибывают в морги для сдачи ДНК теста с одной надеждой - идентифицировать тела близких.

Эксперты говорят: задача непростая, большая часть трупов полностью сгорела.

"Процедура опознания очень сложная. В прошлом мы сталкивались с разрушениями другого типа, сейчас большинство тел обуглены. В большинстве случаев они полностью превратились в угли, это действительно делает идентификацию крайне трудной", говорит судмедэксперт.

Многие из приехавших родственников сами спаслись от пожара. У каждого свой, ужасающий рассказ.

"Нас не предупредили, что пожар был неподалёку, мы увидели огонь, когда пламя было в 300-х метрах от нас. Никто не сообщил, что языки пламя пересекли главную дорогу. Никто не сказал, что у нас будет всего 5 минут, чтобы убежать. Пожары уже были и раньше, но мы видели и полицейских, и пожарные машины, нас эвакуировали. В этот раз единственный автомобиль пожарной охраны мы увидели, будучи уже почти у моря", - рассказывает выживший.

Помимо образцов ДНК, ускорить идентификацию, по мнению экспертов, могут записи от зубных врачей погибших.

"По словам судмедэксперта, жертвы в основном сгорели или утонули. Процедура опознания по образцам ДНК уже обнаруженных тел продлится два дня. Прибывающие сюда родственники опустошены. Многие задаются вопросом: как вышло так, что рядом не оказалось ни одного чиновника с нужными указаниями для них и их родественников", - передает из Афин корреспондентка Euronews Фей Дулькери.