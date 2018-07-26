Докеры ждут новостей

Порт Антверпена - один из самых крупных в Европе. Миллионы тонн грузов проходят через него ежегодно и до недавнего времени главным импортером здесь были США.

Половина всего европейского экспорта стали отправлялись отсюда через Атлантический океан. Поэтому больше всех введенные тарифы в 25% на импорт стали в США затронули именно бельгийский порт.

Но по словам Вима Диллена, управляющего директора порта, эти тарифы повлекли за собой неожиданные последствия.

"Довольно парадоксально, но в первые 6 месяцев этого года, мы отгрузили стали больше, чем за тот же период в прошлом году. Но я думаю, это связано с тем, что компании в ожидании окончательного решения по пошлинам просто пополняют свои запасы. Но если это будет продолжаться долго, то такое развитие событий может иметь негативные последствия", - говорит он.

Тысячи тонн стали, прибывшие со всей Европы в порт Антверпена, ожидают отгрузки в США. Согласно руководству порта, Антверпен получил необходимый опыт в логистике высококачественной продукции, что делает его идеальным партнером для американских промышленников.

"Это наш новейший склад, где мы храним индукторы, предназначенные для отправки в США, Канаду и Мексику. Здесь обслуживается миллион или даже больше миллиона тонн ежегодно только по этим направлениям", - рассказывает генеральный менеджер порта Деннис Вербек.

Это транспортное судно пришвартовано в Антверпене на 4 или 5 дней, за это время на него должны погрузить больше 100 тысяч тонн индукторов для последующей отправки в США. Это довольно тяжкий труд. Но докеры гордятся своей работой, даже несмотря на то, что их доходы напрямую зависят от изменчивой мировой торговли.

"Обычно здесь работают в среднем от 150 до 400 человек, занимающихся исключительно отгрузкой в Штаты. И вы знаете, все эти нестабильные импортные пошлины, или как мы их называем "препятствия", могут непосредственным образом отразиться на этих рабочих. И не только на них, но и на их семьях", - добавил он.

Не только докеры в порту Антверпена следят за новостями о торговых переговорах между США и Евросоюзом. По словам представителя сталелитейного сектора , 20 тысяч рабочих мест в Европе напрямую зависят от экспорта стали через океан.