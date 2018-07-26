"Российское досье" грозит импичментом

Замгенпрокурора США Род Розенстейн, который курирует дело о российском вмешательстве в выборы, может лишиться должности. Вопрос о его импичменте в Конгрессе США подняли 11 республиканцев, обвинив чиновника в сокрытии данных о ходе расследования.

Таким развитием событий ещё в ходе слушаний грозил член Палаты представителей США Джим Джордан: «Через несколько минут Палата представителей официально заявит, что вы не ответили должным образом на запрос отдельной и равноправной ветви власти, что вы уклонились от дачи показаний и что у вас есть семь дней, чтобы исправиться».

Розенстейн обвинения в сокрытии материалов расследования отвергает. В Минюсте уверяют, что в соответствии с законом сотрудничают с Конгрессом как с контролирующим органом.

Белый дом тем временем объявил о переносе встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которую хотели провести в Вашингтоне после саммита в Хельсинки. Это решение связали как раз с «российским досье»: расследование в администрации главы государства называют «охотой на ведьм». И республиканцы, и демократы критиковали Трампа за излишне теплые, по мнению парламентариев, отношения с Путиным.