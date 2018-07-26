Оглашение результатов выборов в Пакистане отложено

Избирком Пакистана сообщил, что откладывает оглашение окончательных результатов общенациональных выборов в Национальную ассамблею из-за технических проблем с системой передачи данных. В то же время партия бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, находящегося в тюрьме, заявила, что не признает предварительные итоги голосования в связи с подозрениями в фальсификациях во время подсчета бюллетеней. Об этом сообщило агентство Рейтер. Отмечается, что партия Шарифа на протяжении нескольких недель обвиняла военных в попытках сфаль сифицировать выборы в пользу лидера оппозиции, бывшего спортсмена Имрана Хана.