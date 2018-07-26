Избирком Пакистана сообщил, что откладывает оглашение окончательных результатов общенациональных выборов в Национальную ассамблею из-за технических проблем с системой передачи данных. В то же время партия бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, находящегося в тюрьме, заявила, что не признает предварительные итоги голосования в связи с подозрениями в фальсификациях во время подсчета бюллетеней. Об этом сообщило агентство Рейтер. Отмечается, что партия Шарифа на протяжении нескольких недель обвиняла военных в попытках сфаль сифицировать выборы в пользу лидера оппозиции, бывшего спортсмена Имрана Хана.
Оглашение результатов выборов в Пакистане отложено
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Оглашение результатов выборов в Пакистане отложено
Первые результаты голосования начали поступать в среду после 19 часов по местному времени. Согласно распространенным Избирательной комиссией данным, возможность проголосовать в стране была предоставлена более 100 миллионам избирателям, в том числе - сорока семи миллионам женщин. По итогам подсчетов 26% бюллетеней, оппозиционное "Движение за справедливость" претендует на 113 из 272 мест в Национальной ассамблее. Следом идет правящая "Пакистанская мусульманская лига - Фракция Наваза", получающая 67 мест.