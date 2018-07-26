В Японии стартапы идут в народ

Маховик японской экономики, одной из самых передовых в мире, вращают, как выяснилось, не гигантские корпорации, а малые и средние предприятия. Именно они обеспечивают 70% рабочих мест в частном секторе. Небольшие фирмы - главные поставщики комплектующих и аксессуаров для крупных международных производств. В очередном выпуске программы "Глобально о Японии" мы подробнее познакомимся с некоторыми предпринимателями, которые убеждены: размер бизнеса роли не играет. И делают ставку на инновации и эффективность!

​Первая остановка - Киото, бывшая столица Японии. Это - родной город группы HILLTOP, занимающейся машинным оборудованием. ​История фирмы восходит к 60 годам прошлого века, тогда штат насчитывал всего 4 человека. Их первым продуктом стали шарикоподшипники. Сегодня в компании - 150 специалистов. которые изготавливают комплектующие для автопрома, авиационных корпораций и производителей медтехники.

​Юки Ямамото - внук основателя бизнеса. По его словам, фирменный знак компании - высокая скорость работы. На изготовление прототипа любой сложности уходит не более пяти дней.

​Юки Ямамото, HILLTOP: "Пять дней, и все готово. У нас полностью автоматизирован процесс расчета, проектирования, производства. Работать в таком режиме на крупном производстве очень сложно, порой невозможно, а полная автоматизация на малой промышленной площадке, как наша, вполне реальна".

Дирекция фирмы инвестирует в самое современное и точное оборудование, подлежащее смешанному управлению - человеком и компьютерами.

​Юки Ямамото, HILLTOP: "Мы интересуемся всеми технологическими новинками, фиксируем их в базе данных и так в любой момент можем найти нужную нам опцию, предложить ее клиентам".

В научно-исследовательской лаборатории компании трудится французский инжир Антуан Андрё. Он - один из многочисленных иностранцев, которых приглашают в Киото дирекция HILLTOP​.

Антун Андрё, инженер: "У нас за плечами - разное образование, разный опыт, соответственно, и взгляд на проблемы, подход у нас различный. Это позволяет каждый раз находить свежие, нестандартные решения..."

Аои Отсу, инженер: ​"Мы не просто приглашаем людей из разных стран, нет, мы ищем специалистов с самостоятельным и креативным мышлением. В такой команде можно добиться отличных результатов".

Осака -второй по величине город Японии. В здешнем торговом центре отведена внушительная площадка для стартапов, создан своего рода смарт-инкубатор. С тем,чтобы дать фирмам-новичкам выход на огромную потребительскую аудиторию.

Начинался инкубатор Knowledge Capital с нескольких компанийодиночек, сегодня, по словам руководства, он насчитывает 2000 членов и 300 партнерских организаций.

​Такуа Номура, Knowledge Capital : "Исследователям и бизнесменам порой трудно выйти на конкретного потребителя и протестировать свои решения. В нашем случае связь с клиентами очень проста. Производители обкатывают свои идеи на посетителях центр и делают выводы".

​Мы ближе знакомимся с некоторыми компаниями, обосновавшимся в инкубаторе. Взгляд притягивают трехмерные копии картин великих мастеров, которые управляются джойстиком. За этим проектом - месяцы кропотливой работы, технологической и архивной.

Казуаки Морисава, менеджер: "Конечно, нам хочется , чтобы людей радовали наши разработки. Управление по связям с общественностью инкубатора опрашивает потенциальных пользователей, собирает для нас отзывы. Это очень важно, мнения людей дают нам направление для дальнейших изысканий".

А эта архитектурное бюро предлагает любителям оригинального трехмерные блокноты, в которые инкорпорированы работы японских и зарубежных художников. Достаточно повернуть страницу особым образом - и вот у вас на столе самостоятельное произведение искусства.

​Эрика Сеноо, менеджер по связям с общественностью, бюро TRIAD: "Мы хотим , чтобы международный рынок узнал о нашем технологическом решении. Для этого мы постоянно участвуем в торговых выставках в разных странах. Руководство инкубатора организует наши перемещения, мы используем любой шанс".

Еще одна новинка из Осаки - интерактивный планшет на колесах. С его помощью можно легко преодолевать расстояния и часовые пояса: с домашнего компьютера или смартфона вы запускаете планшет в музей, торговый центр или банк, и так реализуете свои планы.

​Крис Франсис Кристоферс, разработчик мобильного планшета: "Кем бы вы ни были - менеджером по продажам, сотрудникам художественной галереи, продавцом магазина - вы можете повсюду предлагать клиентам воспользоваться этой новинкой. Она для тех, кто хочет одновременно быть в разных местах".

​Самые невероятные идеи рождаются здесь, среди спешащей за покупками толпы.. Разработчиков новых продуктов и потребителей теперь разделяют всего несколько шагов.