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Aid Zone

Мосул: год без войны

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Мосул: год без войны

Мосул: год без войны
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10 июля 2017 года иракское правительство объявило, что боевики "Исламского государства" полностью выбиты из Мосула, который они контролировали три долгих года. Многомесячная операция по освобождению города проводились армией Ирака, международной коалицией и курдскими военными.

За 9 месяцев битвы за Мосул, по разным данным, погибли от 9 до 11 тысяч мирных жителей. Всего за годы войны 6 миллионов иракцев стали внутренними переселенцами, сегодня 4 миллиона возвращаются в свои дома.

Кажется, худшее позади. Однако приметы войны в Мосуле и сегодня встречаются на каждом шагу. Разрушенные дома, целые кварталы, под плитами - раздавленные тела. Такие находки здесь - обычное дело. Гуманитарные организации предупреждают: после ухода "Исламского государства" в Мосуле оставлено до 8 миллионов тонн взрывчатки. Смертоносные ловушки подстерегают горожан повсюду. По данным ООН, сегодня от мин и взрывчатки очищены лишь 30 квадратных километров городской площади. За год в город вернулись 800 тысяч человек, в свое время бежавших от боевиков "Исламского государства". Для некоторых возвращение домой стало фатальным.

Адиль Абдул Гани, житель Мосула: "Я вместе с детьми открывал дверь, и вдруг прямо под ногами что-то взорвалось. Я потерял сознание, потом узнал, что дочка умерла в больнице, а сына и до клиники не довезли".

Погибшим детям было 3 года и 11 лет. Еще одна дочка Адиля выжила, но лишилась ноги. Ампутацию перенес и сам Адиль. Инвалидность для него - еще и потеря работы, он больше не может водить такси.

Адиль и Нада , как 7 тысяч их соотечественников, проходят реабилитацию по линии Международной организации инвалидов ( Handicap International). Ведомство, финансируемое из европейских фондов, оплачивает пострадавшим протезирование, операции, психологическую помощь.

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Халид Абдул Рахман, физиотерапевт, Handicap International: "У нас разные пациенты. С переломами, ампутированными конечностями, ожогам. Все это - последствия сработавшей взрывчатки. Мы предлагаем пациентам программу подготовки к протезированию, собираем анамнез, производим замеры, затем, собственно, ставим протез и продолжаем смотреть, как чувствует себя наш пациент, нет ли осложнений. После протезирования мы три раза встречаемся с человеком".

Бои на улицах Мосула в прошлом, однако сегодня город как никогда нуждается в помощи благотворительных организаций. На повестке дня - восстановление, застройка, реабилитация населения...

Луилджи Пандолфлу, гуманитарная миссия ЕС: "Масштаб разрушений в западной части города наглядно дает представление о том, сколько погибло людей. Пока шла операция по освобождению Мосула, здесь были ранены 14 тысяч мирных жителей, из них треть - дети моложе пяти лет. Бои завершились год назад но, по нашим оценкам, в лечении и реабилитации по-прежнему нуждаются до 4 тысяч человек".

В городе разрушены больницы и аптеки. Пострадавшие получают помощь по линии международных организаций. Операции, лекарства - да. Но главное, говорят активисты, научить инвалидов автономному существованию.

Адиль Халид Башир, житель Мосула: "3 марта 2017 года я пытался бежать из Мосула и нарвался на боевиков "Исламского государства". Они схватили меня. Я побоялся сказать, что хотел бежать из города, подумал, так они меня точно убьют. И сказал, что шел на поле - поискать пшеницы для семьи. Они назвали меня вором и через 10 дней отрубили руку. Сделали это публично, собрали людей и через громкоговорители объявили: "Вот так мы наказываем за кражу". Взяли огромный нож и отсекли мне кисть".

Адиль находится под наблюдением дома в западном Мосуле, он со дня на день ждет места в центре экстренного протезирования в городе Сулейманиия. Физиотерапевт проверяет состоянием мышц, костей и кожного покрова. Все готово. Мужчина выезжает на восток страны в сопровождении нашей съемочной группы.

Дорога растянется на 6 долгих часов. Вокруг нас - многочисленные знаки и плакаты, поставленные международными волонтерами: "Осторожно, мины!", "Зона риска". Война закончилась, но мир в Ирак так и не пришел...

Эксперты утверждают, что не могут оценить точный объем опасного наследия войны. Разминирование зон, которые находились под контролем "Исламского государства", обещает растянуться на годы.

Кристиан Рамсден, сапер, Norwegian People's Aid: "Боевики научились изготавливать самые разные импровизированные взрывчатки, достигли на этом поприще больших успехов. Мины-ловушки разных форм и размеров, а еще тончайшие проволочные мины. Их трудно разглядеть на земле - такой проводок с несколькими контактами. На него достаточно наступить - и все".

В городе Сулеймания реабилитационный центр был открыт еще в 1998 году. Его спонсировали итальянские благотворители после войны в Персидском заливе. Центр оказался востребованным и после вторжения в Ирак в 2003 году. Однако пик спроса на услуги тамошних профессионалов пришелся на текущий год: сюда стекаются люди без конечностей со всей страны, также приезжают раненые из Ирана и Сирии. Наш герой, Адиль, получит здесь новую кисть.

Бахрам Азиз, ортопед: "Мы работаем так: утверждаем пациента на протезирование, затем производим замеры, от их точности зависит как встанет протез, не будет ли осложнений".

Следующий этап - временная кисть, она крепится к руке в ожидании изготовления окончательного, полипропиленового протеза. Технический отдел, отвечающий за производство протезов, получает самые разные заказы. Более 60% пациентов приезжают в центр за новой ногой, а вот протезирование кисти - довольно редкая операция, таких пациентов только 3 %.

Бахрам Азиз, ортопед: "Иногда пациенты просят механическую руку. Кисть специальным тросом крепится к плечу. Пациент напрягает плечевые мышцы, и рука совершает хватательные движения".

Некоторые согласны на чисто косметический протез. Пациент решает, что лучше, на консультации с медиками. Учитывается возраст больного, его профессия, планы. На изготовление протеза может уйти от нескольких часов до нескольких дней. Адилю повезло: новую кисть ему сделали за полдня. Впереди - долгая реабилитация, возвращение к нормальной жизни. То, о чем мечтает каждый житель Ирака.