Около 800 мигрантов, стремящихся в Европу, штурмовали в четверг пограничные заборы, отделяющие испанский североафриканский полуанклав Сеуту от Марокко, на том участке , где не было камер видеонаблюдения. В некоторых местах мигранты сделали прорези в колючей проволоке и бросали через них экскременты, негашёную известь, флаконы с едкой жидкостью и бутылки с зажигательной смесью на пытавшихся удержать их испанских полицейских. Некоторые были вооружены самодельными огнемётами.
В Европу - через Сеуту!
В Европу - через Сеуту!
По данным МВД Испании, в результате штурма границы ранения получили 15 стражей порядка. Пятеро из них, а также 16 мигрантов были госпитализированы. По данным испанского отделения Красного Креста, пострадали 132 мигранта.
602 человека смогли прорваться на испанскую территорию. Большинство из них были доставлены во временный центр размещения в Сеуте, и число находящихся там людей уже вдвое превышает его возможности.
Сотни мигрантов регулярно пытаются попасть в Европу через испанские полуанкалвы в Африке Сеуте и Мелилью, штурмуя шестиметровые заборы.
По данным Международной организации по миграции, в с начала 2018 года в Испанию прибыло более 22 700 мигрантов - в три раза больше, чем за тот же период 2017-го. Почти 20 000 из них прибыли морем.