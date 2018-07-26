В Европу - через Сеуту!

Около 800 мигрантов, стремящихся в Европу, штурмовали в четверг пограничные заборы, отделяющие испанский североафриканский полуанклав Сеуту от Марокко, на том участке , где не было камер видеонаблюдения. В некоторых местах мигранты сделали прорези в колючей проволоке и бросали через них экскременты, негашёную известь, флаконы с едкой жидкостью и бутылки с зажигательной смесью на пытавшихся удержать их испанских полицейских. Некоторые были вооружены самодельными огнемётами.