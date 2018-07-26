Макрон против сделки с США

Париж выступает против начала новых переговоров между Евросоюзом и США о глобальном Трансатлантическом торговом партнерстве, поскольку условия для этого не сложились. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с премьером Испании Педро Санчесом. Отвечая на вопрос о перспективах нормализации торговых отношений между Европой и США в свете встречи главы Еврокомиссии Юнкера и президентаТрампа, Макрон сказал:

"Любой диалог по вопросам торговли, а я говорил об этом с самого начала, должнен основываться на сбалансированных отношениях, а не на угрозах.... Я не поддерживаю идею того, чтобы мы включились в новые переговоры о большом торговом соглашении по примеру Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства... Нужны ясные шаги со стороны Соединенных Штатов, сигналы деэскалации по стали и алюминию, по которым были применены незаконные пошлины. Для меня это - предварительное условие для любого предметного продвижения вперед".

"Мы просим североамериканскую администрацию отменить пошлины", - в свою очередь сказал Педро Санчес, отметив что Испания так же как и Франция выступает против торговой войны с Соединенными Штатами.