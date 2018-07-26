Сторонники Имран Хана бывшего игрока в крикет, а ныне политика и лидера "Движения за справедливость", вышли на улицы Исламабада, чтобы отпраздновать предварительные итоги выборов в нижнуюю палату парламента Пакистана. Сам Хан уже заявил о победе. Голосование прошло 25 июля. По данным Избирательной комиссии, партия Хана получила поддержку наибольшего числа проголосовавших граждан. Следом идет Пакистанская мусульманская лига - Фракция Наваза. На третьем месте - Пакистанская Народная Партия.
Пакистан: бывший игрок в крикет объявил о победе на выборах
Пакистан: бывший игрок в крикет объявил о победе на выборах
"Я хотел бы поблагодарить Всевышнего ха данную мне возможность служить нации. После взлетов и падений я благодарен за то, что получил такой шанс", - сказал Хан в телеобращении.
Оппоненты Хана уже заявили о нарушениях в ходе выборов и подозрительно затянувшемся процессе подсчета голосов.
"Мы отвергаем эти результаты. Мы отказываемся их признавать, - сказал лидер Пакистанской мусульманской лиги Шабхаз Шариф, - Я человек миролюбивый, человек, который хочет двигаться вперед. И если я это говорю, вы должны понять и вы поймете, какие вопиющие махинации происходили на избирательных участках".
Официальные результаты голосования пока не объявлены. Между тем глава группы наблюдателей от Европейского Союза Михаэль Гахлер оценил прошедшие выборы в Пакистане как "удовлетворительные".