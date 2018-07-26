Пакистан: бывший игрок в крикет объявил о победе на выборах

Сторонники Имран Хана бывшего игрока в крикет, а ныне политика и лидера "Движения за справедливость", вышли на улицы Исламабада, чтобы отпраздновать предварительные итоги выборов в нижнуюю палату парламента Пакистана. Сам Хан уже заявил о победе. Голосование прошло 25 июля. По данным Избирательной комиссии, партия Хана получила поддержку наибольшего числа проголосовавших граждан. Следом идет Пакистанская мусульманская лига - Фракция Наваза. На третьем месте - Пакистанская Народная Партия.