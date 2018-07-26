В Японии казнены еще шестеро членов экстремистской секты "Аум Синрикё. Об этом официально заявило министерство юстиции страны. Таким образом, японские власти привели в исполнение смертные приговоры в отношении всех членов секты, приговоренных ранее к высшей мере наказания.
В Японии казнены еще шесть членов "Аум Синрикё"
Сейчас воспроизводится:
В Японии казнены еще шесть членов "Аум Синрикё"
Министр юстиции японии Ёко Камикава: "Невозможно представить себе тот страх, боль и горе, которые испытали жертвы преступлений, их семьи и пострадавшие, те, кто выжил, но остался при этом инвалидом".
В начале июля в Японии были повешены семь руководителей "Аум Синрикё", включая ее основателя Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара. Самой известной вылазкой экстремистов стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки. Тогда погибли 13 человек, более шести тысяч пострадали. Секта "Аум Синрикё" запрещена во многих странах мира, включая Россию.