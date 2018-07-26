Напасть за напастью. После пожаров в Аттике, последствия которых еще предстоит устранить, жители региона столкнулись с наводнением, вызванным мощными ливнями. Больше всех пострадали северные пригороды Афин Кифисья и Марусси. Буквально за несколько часов улицы, площади и дороги оказались под водой. Пожарные, выполняющие в Греции функции спасателей, получили от жителей около двухсот вызовов с просьбой откачать воду из затопленных подвалов и нижних этажей домов.
Греция: на смену пожарам пришли наводнения
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Греция: на смену пожарам пришли наводнения
В Марусси пострадала автомобильная парковка, расположенная в низине. Вода заполнила стоянку всего за четверть часа. К счастью, обошлось без жертв. Десятки машин получили повреждения. С начала июля в Греции стояла жаркая погода: воздух прогревался до сорока градусов. В среду и четверг в на территории страны прошли дожди, в ряде регионов с градом. При этом районах, пострадавших от пожаров выпало наименьшее количество осадков.