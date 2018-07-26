Греция: на смену пожарам пришли наводнения

Напасть за напастью. После пожаров в Аттике, последствия которых еще предстоит устранить, жители региона столкнулись с наводнением, вызванным мощными ливнями. Больше всех пострадали северные пригороды Афин Кифисья и Марусси. Буквально за несколько часов улицы, площади и дороги оказались под водой. Пожарные, выполняющие в Греции функции спасателей, получили от жителей около двухсот вызовов с просьбой откачать воду из затопленных подвалов и нижних этажей домов.