Пропавших во время пожаров ищут в море

Греция скорбит, но действует. Пожары практически разрушили восточную Аттику, невыносима боль от потерь близких. А десятки людей мучаются неизвестностью : их родные внезапно перестали выходить на связь, и что с ними случилось неизвестно.

Число пропавших без вести по-прежнему точно не установлено. Спасатели обходят пепелища и сгоревшие или пострадавшие дома, в надежде найти выживших или тела погибших. В МВД Греции заявили, что следственные органы располагают свидетельствами умышленных поджогов, но не дали больших подробностей в ожидании окончательных результатов.

Поиски ведутся и на море: убегая от огненной лавины, многие искали спасения в воде. Но не всем удалось добежать, не всем удалось потом выбраться на сушу.

"Он скорее всего там, в море. Но шансы на то, что он жив, малы. Мой брат, как и я, пловец и альпинист. Но обезвоживание, волны, течение... До десяти часов вечера дул западный ветер, а это значит, что его могло отнести на две-три мили вдаль от побережья", - говорит Костас Турнадитис, который ищет своего брата.

Ветер, внезапно подувший с гор, а не с моря, ускорил распространение пожара, унёс в открытое море пловцов.

Власти обещают, что пожарные, спасатели и военные продолжат искать пропавших без вести столько, сколько понадобится.

Михалис Арабаджиоглу, euronews:

"Поиски сосредоточены теперь на море. Квадрат за квадратом прочёсываются всеми доступными средствами. Крупномасштабная поисковая операция ведётся начиная с этого места до самого острова Макронисоса".