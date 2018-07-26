Животные в огне

Когда огонь приблизился к Восточной Аттике, люди пытались убежать и спасти своих близких и далеко не все в тот момент думали о помощи животным, которые оказались в огненной ловушке. Француженка Лоранс постоянно живет в Рафине. Она спаслась от огня в последний момент через задний двор. Ее дом сильно пострадал от пожара, но не это беспокоит Лоранс сейчас больше всего.

Лоранс Лефрансуа, жительница Рафины: Мы обнаружили много черепах, к сожалению, мертвых. Одной или двум выжившим, мы попытались дать воду и вынести их на оставшиеся не выгоревшие участки с зеленью. Так как мы не спали всю ночь, на рассвете мы увидели несколько лисиц, которые разбегались в разные стороны. Им удалось спастись, а вот черепахам не повезло".

21-летняя студентка Артемис организовал группу из добровольцев-спасателей с целью помочь животным, которых бросили во время пожара. Она сначала была очень удивлена, когда инициативу проявили более 100 человек. Она и ее новые знакомые теперь бродят по выжженным местам в поисках брошенных и раненых животных, чтобы их покормить и оказать им необходимую помощь.

Артемис Кириакопулу, доброволец-спасатель: "Через Facebook мы организовали поисково-спасательную команду для животных. Многие люди предлагали нам помощь. Например, с этой девушкой мы не были знакомы до сегодняшнего дня. Сейчас мы ищем добровольцев с автомобилями, которые могли бы помочь нам с транспортировкой животных. Что заставило нас прийти сюда? Это - желание называться человеком. Мы не можем не помочь, будь то люди или животные. Мы знаем, что где-то здесь есть эти беспомощные создания. Мы не можем оставить их так. Я думаю, что это долг каждого".