Власти Греции винят нелегальную застройку

Нелегальная застройка могла стать одной из причин гибели людей в результате лесных пожаров в Греции. Такую версию выдвинул министр обороны Панос Камменос в интервью BBC. По его словам, пути эвакуации были заблокированы новыми домами и участками. Другие чиновники и муниципальные служащие отмечают, что эти обвинения в адрес владельцев недвижимости не лишены оснований.

Глава муниципалитета Рафины Василис Питакис объясняет: «Для кого-то за границей это может прозвучать странно, но в Греции у нас есть такое понятие как несогласованная и незаконная застройка. Такие строения создают проблемы, вы это знаете: улицы узкие, проезд затруднён. И это была одна из причин того, что произошло. Иными словами, машин было слишком много, они застряли и людям пришлось выбираться на улицу и бежать к морю в надежде спастись».

Наиболее серьёзный урон лесные пожары в Греции нанесли курорту Мати. Выжившие говорят, что буквально до последнего не знали о приближении стены огня. Люди пытались уехать, но не успели. В своих домах, на пути к воде и в море погибли более 80 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. По данным муниципалитета, деревня Мати практически полностью уничтожена. В этом районе сгорели около двух тысяч домов, ещё столько же серьёзно повреждены.