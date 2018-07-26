Немецким пивоварам не хватает бутылок

Пиво - любимый напиток в Германии, и из-за жары спрос на него постоянно растет. Казалось бы, это должно приносить хорошие доходы производителям, но немецкие пивовары не успевают удовлетворять спрос на пенный золотистый напиток. Проблема заключается в нехватке бутылок многоразового использования и ящиков для их хранения и транспортировки. Пива - много, тары - мало.