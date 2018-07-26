США: "Признания аннексии Крыма не будет"

Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после публикации Вашингтоном так называемой "Крымской декларации".
В этом документе подчеркивается, что США остаются привержены территориальной целостности Украины и что в 2014 году Россия, "оккупировав Крым", нарушила устав ООН.
"Из-за своих действий Россия оказалась в изоляции от мирового сообщества", - говорится в "Крымской декларации".
В Москве тем временем заявляют, что ничего принципиально нового не услышали, ведь этот вопрос уже был затронут на встрече президента Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.
"С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности", - отмечается в сообщении посольства России в США на странице в "Фейсбуке".
"Ждем декларации Госдепа о том, что Косово - это Сербия", - отметили в российском диппредставительстве.
В России считают, что референдум прошедший четыре года назад в Крыму отвечал нормам международного права. Однако в ответ США и страны Европы ввели против России санкции, которые коснулись российских политиков, компаний и физических лиц.
Евросоюз поддержал декларацию Госдепа США о непризнании воссоединения Крыма с Россией. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза.
"Декларация США по Крыму иллюстрирует последовательную, сильную и принципиальную позицию в отношении незаконной аннексии Крыма Россией и нарушения территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.