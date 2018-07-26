США: "Признания аннексии Крыма не будет"

Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после публикации Вашингтоном так называемой "Крымской декларации".

В этом документе подчеркивается, что США остаются привержены территориальной целостности Украины и что в 2014 году Россия, "оккупировав Крым", нарушила устав ООН.