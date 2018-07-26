Пошлины Трампа грозят американскому заводу BMW

Торговый конфликт с США грозит серьёзными проблемами крупнейшему заводу немецкого концерна BMW в Спартанбурге, в штате Южная Каролина. Каждый день это предприятие производит 1400 автомобилей, здесь работают около 10 тысяч сотрудников. На заводе опасаются, что он станет одной из первых жертв торговой войны.