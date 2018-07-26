Макрон назвал "бурей в стакане" скандал с избиением манифестанта

Бывший помощник президента Франции Александр Беналла заявил, что раздутый вокруг него скандал направлен на дискредитацию Эммануэля Макрона и что за шумихой в прессе стоят "влиятельные люди". Об этом он рассказал в интервью газете "Монд".

На минувшей во Франции разразился скандал, когда в распоряжении СМИ оказалась видеозапись с первомайской демонстрации в Париже. На кадрах видно, как Беналла - тогда еще советник президента по вопросам безопасности - избивает одного из манифестантов, причем полиция в происходящее никак не вмешивается.