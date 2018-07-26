Макрон назвал "бурей в стакане" скандал с избиением манифестанта

Бывший помощник президента Франции Александр Беналла заявил, что раздутый вокруг него скандал направлен на дискредитацию Эммануэля Макрона и что за шумихой в прессе стоят "влиятельные люди". Об этом он рассказал в интервью газете "Монд".
На минувшей во Франции разразился скандал, когда в распоряжении СМИ оказалась видеозапись с первомайской демонстрации в Париже. На кадрах видно, как Беналла - тогда еще советник президента по вопросам безопасности - избивает одного из манифестантов, причем полиция в происходящее никак не вмешивается.
"Это было ошибкой. Причем с политической точки зрения, очень серьезной", - заявил Беналла "Монд".
В интервью бывший советник Макрона делает акцент именно на политической стороне скандала с избиением манифестанта. Так, Беналла считает, что видеозапись оказалась в распоряжении СМИ с подачи неких влиятельных лиц. Правда, каких именно, он не называет.
Во Франции этот инцидент вызвал такую полемику, что в парламенте страны прошли открытые слушания с участием главы МВД, начальника охраны Елисейского дворца, а также префекта Парижа.
Сам Беналла был отстранен от должности. Но президент Макрон назвал всколыхнувшее французское общество происшествие просто "бурей в стакане".