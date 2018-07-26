По сообщениям агентства Рейтер, полиция уже задержала женщину, которая облила себя, судя по всему, горючей жидкостью, что в результате привело к взрыву. Пока подтверждения этой версии из других источников нет.
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Взрыв у посольства США в центре Пекина - социальные сети
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Взрыв у посольства США в центре Пекина - социальные сети
Есть также информация, что был взорван автомобиль, припаркованный у входа в посольство США.
В социальных сетях уже циркулируют фотографии с места проишествия.
Улицы, примыкающие к посольству, перекрыты полицией.
Комментарии от американского диппредставительства пока не поступали.