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Взрыв у посольства США в центре Пекина - социальные сети

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Взрыв у посольства США в центре Пекина - социальные сети

Взрыв у посольства США в центре Пекина - социальные сети
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По сообщениям агентства Рейтер, полиция уже задержала женщину, которая облила себя, судя по всему, горючей жидкостью, что в результате привело к взрыву. Пока подтверждения этой версии из других источников нет.

Есть также информация, что был взорван автомобиль, припаркованный у входа в посольство США.

В социальных сетях уже циркулируют фотографии с места проишествия.

Улицы, примыкающие к посольству, перекрыты полицией.

Комментарии от американского диппредставительства пока не поступали.

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