В девяти департаментах французского региона Иль-де Франс и на севере страны объявлен оранжевый уровень опасности из-за установившейся здесь жаркой погоды. В Париже температура воздуха в ближайшие дни поднимется до 34градусов по Цельсию. Пик жары придется на пятницу, когда столбик термометра, как ожидается, взлетит до отметки 37. При этом знойными будут и ночи...
Жаркое лето в Париже
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Жаркое лето в Париже
Местные власти призывают население в дневные часы не выходить из дома и закрывать ставни, чтобы солнечное тепло не проникало в квартиры. Свести дискомфорт к минимуму помогут простые советы: нужно регулярно пить воду, исключить из рациона алкоголь и избегать физических нагрузок.
Для тех, кто нуждается в помощи, парижская префектура организовала горячую линию. Кроме того, в мэриях парижских округов для местных жителей открыли залы с кондиционерами. Освежиться можно и на набережных Сены. Прогнозы синоптиков неутешительны. Температура воздуха, обещают метеорологи, снизится к предстоящим выходным, но на следующей неделе жара вернется в Париж.