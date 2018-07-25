Жаркое лето в Париже

В девяти департаментах французского региона Иль-де Франс и на севере страны объявлен оранжевый уровень опасности из-за установившейся здесь жаркой погоды. В Париже температура воздуха в ближайшие дни поднимется до 34градусов по Цельсию. Пик жары придется на пятницу, когда столбик термометра, как ожидается, взлетит до отметки 37. При этом знойными будут и ночи...