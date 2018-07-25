В Забайкалье из-за паводков пострадали десятки населённых пунктов. По данным администрации края, уже подтоплены более 800 жилых домов, в которых проживают свыше 6 тысяч человек. Вода после рекордных дождей размыла дороги, повреждены или разрушены 40 автомобильных мостов.
Подтопленное Забайкалье
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Подтопленное Забайкалье
В Читинском гидрометцентре предупреждают об угрозе продолжения паводков: уровень воды в реках снова поднимается. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Жители пострадавших поселков тем временем начали возвращаться в свои дома. Во время инспекции они жаловались полпреду президента Сергею Меняйло на мародёров. Власти обещают помочь с восстановлением разрушенных строений. Ущерб от стихии к этому моменту оценивают более чем в миллиард рублей.