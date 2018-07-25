"Они похитили женщин и детей"

Вот что рассказывает Хоссам Анмар, оказавшийся на месте трагедии: "Машина остановилась вот на этом на перекрестке. Водитель сказал, что у него есть овощи на продажу. Я работаю на этом овощном рынке по ночам, помогаю разгружать машины. Он сделал вид, что привез овощи, начал громко кричать: "Подходите, у меня дешевый товар!". Люди ему поверили, заинтересовались. И когда вокруг собралось уже много людей, он себя подорвал".

В это же время террористы напали на соседние деревни. В провинции Эс-Сувейда большинство жителей принадлежит к общине горцев-друзов.

Житель деревни Аль-Шбика Султан бу Аммар принимал участие в операции против экстремистов. Он рассказывает: "Боевики появились в 4 часа утра и начали стучать в двери. Некоторые открыли, ничего не подозревая. Боевики ворвались в дома, угрожая оружием. Мужчин в деревне почти не осталось, потому что нет работы, почти все уехали на заработки. Террористы похитили более 40 человек, все — женщины и дети. Еще около 30-40 — убили".

На этом фоне Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщает, что боевики ряда других группировок, включая "Джебхат ан-Нусру", объединились и готовят наступление на позиции правительственных войск сразу на нескольких направлениях: горы северной Латакии, долина Эль-Габ на границе провинций Хама и Идлиб, районы западнее города Алеппо.