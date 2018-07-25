На Марсе нашли жидкую воду

Жидкая вода под слоями льда и пыли обнаружена в области южного полюса Марса. Об этом сообщило Европейское космическое агентство. По мнению специалистов, это первое убедительное свидетельство наличия воды в жидком состоянии на Красной планете. Исследования проводились низкочастотным радаром Marsis, задача которого поиск воды с помощью излучения электромагнитных волн и изучения отраженного сигнала.

Роберто Оросей ученый: "Мы обнаружили яркую область, которая отражала сигнал, лучше чем соседние, в пределах южного полюса Марса. И это нельзя было объяснить наличием некого сухого материала. Мы пришли к выводу о том, что единственное возможное объяснение - присутствие воды в жидком виде".

Ученые полагают, что это озеро диаметром 20 километров, находящееся на глубине 1,5 километров под поверхностью южного полюса Красной планеты. Оно защищено от космических лучей и по мнению специалистов соответствует условиям для возможного существования формы жизни. В ходе исследования данных радара, работавшего с 2005 года, ученые при поддержке университетов "Рома тре", "Сапиенца" и университета Пескары также выяснили, что этот водоем давно существует в неизменном виде. Более того, предполагается , что такое озеро может быть не единственным на поверхности планеты и возможно наличие других водоемов на ее южном полюсе.