"Шелковый путь": борьба всё острее

Пятый день ралли "Шелковый путь" принес победу испанцу Нани Роме из X-raid MINI. Расстояние от Астрахани до Волгограда он проехал на три минуты быстрее, чем его главный соперник и товарищ по команде Язид аль-Раджи. Спецучасток протяженностью 433 километра Рома преодолел за 4 часа 13 минут и 7 секунд. Третий результат показал француз Матье Серрадори.

Нассера Аль-Аттийю из Toyota преследуют неудачи. Ему до сих пор не удалось починить задний дифференциал, и ралли "Шелковый путь" - это первая гонка, которую катарцу фактически приходится преодолевать на переднеприводном автомобиле. А в среду ко всему прочему у машины Аль-Аттийи перегрелся передний дифференциал, и экипажу пришлось сделать незапланированную остановку.

В общем зачете в категории "внедорожники" лидерство сохраняет Аль-Раджи, несмотря на то что этот гонщик не может похвастаться ни одной этапной победой. От идущего следом Серрадори саудовца отделяет 1 час и 14 минут. На третьей строчке держится Аль-Аттийя.

Лидер зачёта в категории "грузовики" Дмитрий Сотников из команды "КАМАЗ-Мастер" столкнулся с техническими проблемами и простоял на трассе более двадцати минут. Казалось, что лидерство этот гонщик уже упустил. На первую строчку по итогам пятого дня поднялся Андрей Каргинов, победитель этого этапа, также представляющий "КАМАЗ-Мастер". Но вскоре было объявлено, что Каргинов оштрафован за превышение скорости, и к его результату были добавлены шесть минут. Так что теперь обоим гонщикам необходимо сделать рывок: до конца соревнований осталось два дня, и пилотов "КАМАЗ-Мастер" разделяют сейчас всего 44 секунды.