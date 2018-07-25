Теракты на юге Сирии: 150 погибших

По меньшей мере 150 человек погибли, десятки получили ранения в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Большая часть этой области находится под контролем правительственных сил, за исключением анклава на северо-востоке, откуда и проникли экстремисты. Данные о жертвах приводит агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.