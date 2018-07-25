По меньшей мере 150 человек погибли, десятки получили ранения в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Большая часть этой области находится под контролем правительственных сил, за исключением анклава на северо-востоке, откуда и проникли экстремисты. Данные о жертвах приводит агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Теракты на юге Сирии: 150 погибших
Теракты на юге Сирии: 150 погибших
В городе Эс-Сувейда — административном центре провинции — боевики группировки ИГИЛ привели в действие взрывное устройство в районе овощного рынка. Стражам порядка затем удалось предотвратить взрыв в одной из больниц города, куда доставлялись пострадавшие люди — среди раненых был обнаружен террорист с поясом смертника. Взрыв прогремел также в районе Эль-Мусаллех. Еще двое террористов подорвали себя, когда полицейские пытались их поймать.
Теракты в Эс-Сувейде сопровождались нападением боевиков на населенные пункты в окрестностях города. Войска сирийской армии отбили эти нападения, вернув под контроль селения Шрейха, Шабаки, Рами и Дума. В ряде других районов бои еще продолжаются. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека и ряда СМИ, экстремисты захватили в заложники мирных жителей.
В провинции Эс-Сувейда большинство жителей принадлежит к общине горцев-друзов —религиозному меньшинству Сирии, составляющему 3% населения страны.