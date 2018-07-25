Рост среднемесячных температур в Северной Европе приводит к тому, что всё больше любителей окунуться в тёплое море приезжают летом на прибрежные курорты.
Мировой океан как свидетель глобального потепления
Мировой океан как свидетель глобального потепления
На первый взгляд, звучит неплохо. Но насколько это позитивное явление? Во что обходится температурный рост в экологическом плане?
Ведущий специалист по изменению климата из Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) Ганс-Мартин Фюссель в беседе с euronews рассказал, что повышение температуры воды в европейских водоёмах неизбежно будет связано с ростом числа заболеваний, которые передаются через воду, а также увеличение площади "мёртвых зон" мирового океана. В таких районах повышение температуры воды напрямую вызывает пониженное содержание в ней кислорода, что непременно приводит к снижению биоразнообразия.
"Наиболее серьёзные последствия повышения температуры морей отмечаются в тропических и субтропических зонах, - говорит доктор Фюссель, - В частности, это касается коралловых рифов: долгосрочная перспектива их выживание крайне плоха."
"Так, к примеру, в результате роста температуры океана в 2016 и 2017 годах у берегов Австралии была уничтожена половина Большого Барьерного рифа, - поясняет Фюссель, - Риск потерять все коралловые рифы в мире в течение этого века весьма высок."
Насколько потеплела вода в мировом океане?
Согласно последним данным ЕАОС, некоторые из европейских морей ещё никогда в новейшей истории не были такими теплыми, как в последние годы.
Средиземное и Северное моря достигли рекордно высоких температур в 2014 году (это последние год, данные за который уже обработаны). При этом систематические измерения температуры воды начались около 1870 года.
Другие европейские регионы также столкнулись в последние годы с рекордными (или почти рекордными) температурами морей.
На приведённых ниже схемах видно, насколько температура воды у берегов Европы отличается от средних данных согласно долгосрочным наблюдениям.
Оттенки оранжевого, красного и розового цветов указывают на температуру выше средней, в то время как синий и фиолетовый оттенки отражают обратное. На карте приведены замеры температуры воды в море в середине июля в течение последних лет.
2018
2017
2016
2015
2014
Что вызывает повышение температуры?
"Основная причина, несомненно, - выброс парниковых газов, среди которых, наибольшую ответственность несёт углекислый газ, который выделяется при сжигании углеводородного топлива, а также ряд других газов, таких как метан и оксид азота, - поясняет д-р Фюссель, - Многое в деятельности человека на Земле в той или иной степени способствует глобальному изменению климата: это производство и потребление электроэнергии, транспорт и сельское хозяйство, а также, в частности, производство мяса".
Вода в океане теплее - ну и что?
В тропических регионах повышенные температуры воды оказывают разрушительное воздействие на коралловые рифы, но и вблизи Европы последствия этих климатических изменений также значительны.
Миграция рыб. Сегодня мы наблюдаем крупномасштабную миграцию рыб и морских организмов в северном направлении. Причина - в изменении температуры воды, от чего субтропические виды все чаще встречаются в европейских водах.
По данным ЕАО, улов рыбы в холодных морских водах, где водятся, например, треска и пикша, с 1980 года вдвое сократился в некоторых районах Европы. В то же время поголовье более тепловодных разновидностей, таких как красная кефаль, барабулька и хек, выросло на 250%.
"Если привычная диета в некоторых приморских районах включает немало местных сортов рыбы, ото люди несомненно обратят внимание на изменения. В то же время, большие объёмы промысла и торговли рыбой на международном уровне нивелируют этот эффект," - поясняет Фюссель.
"Перемены сказываются скорее на производителях, рыбаках и прибрежных общинах, промышляющих рыбой, а не на потребителях".
Заболевания, связанные с водой: более высокие температуры морской воды в Балтийском море связаны с ростом числа вирусных заболеваний, вызванных бактериями-вибрионами.
Согласно Центру по контролю и профилактике заболеваний, такие болезни включают холеру, гастроэнтерит, очаговые инфекции и сепсис. Смертельные случаи чаще приходятся на тех, кто уже заражён каким-либо заболеванием.
Последней связанной с этой проблемой новостью стал запрет на купание в Балтийском море, который ввели немецкие власти в отношении туристов на севере ФРГ. Связано это с повышением среднемесячных температур воды у побережья.
"Мертвые зоны" в море: повышенная температура морской воды приведёт в увеличению числа «мертвых зон» в европейских морях, то есть зон с пониженным содержанием кислорода. Такие участки в море оказываются без достаточного содержания кислорода для поддержания жизни водных организмов.
Само же Балтийское море является самой большой "мертвой зоной" в мире. С конца XX века площадь вод с пониженным содержанием кислорода выросла с 5.000 до 60.000 кв.км.
Азот, содержащийся в удобрениях, которые попадают в воду с сельскохозяйственных земель, - основная причина роста морских зон. Но более теплая вода в морях только усугубляет проблему.