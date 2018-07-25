Мировой океан как свидетель глобального потепления

Рост среднемесячных температур в Северной Европе приводит к тому, что всё больше любителей окунуться в тёплое море приезжают летом на прибрежные курорты.

На первый взгляд, звучит неплохо. Но насколько это позитивное явление? Во что обходится температурный рост в экологическом плане?

Ведущий специалист по изменению климата из Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) Ганс-Мартин Фюссель в беседе с euronews рассказал, что повышение температуры воды в европейских водоёмах неизбежно будет связано с ростом числа заболеваний, которые передаются через воду, а также увеличение площади "мёртвых зон" мирового океана. В таких районах повышение температуры воды напрямую вызывает пониженное содержание в ней кислорода, что непременно приводит к снижению биоразнообразия.

"Наиболее серьёзные последствия повышения температуры морей отмечаются в тропических и субтропических зонах, - говорит доктор Фюссель, - В частности, это касается коралловых рифов: долгосрочная перспектива их выживание крайне плоха."

"Так, к примеру, в результате роста температуры океана в 2016 и 2017 годах у берегов Австралии была уничтожена половина Большого Барьерного рифа, - поясняет Фюссель, - Риск потерять все коралловые рифы в мире в течение этого века весьма высок."

Насколько потеплела вода в мировом океане?

Согласно последним данным ЕАОС, некоторые из европейских морей ещё никогда в новейшей истории не были такими теплыми, как в последние годы.

Средиземное и Северное моря достигли рекордно высоких температур в 2014 году (это последние год, данные за который уже обработаны). При этом систематические измерения температуры воды начались около 1870 года.

Другие европейские регионы также столкнулись в последние годы с рекордными (или почти рекордными) температурами морей.

На приведённых ниже схемах видно, насколько температура воды у берегов Европы отличается от средних данных согласно долгосрочным наблюдениям.

Оттенки оранжевого, красного и розового цветов указывают на температуру выше средней, в то время как синий и фиолетовый оттенки отражают обратное. На карте приведены замеры температуры воды в море в середине июля в течение последних лет.

2018

2017

2016

2015

2014

Что вызывает повышение температуры?

"Основная причина, несомненно, - выброс парниковых газов, среди которых, наибольшую ответственность несёт углекислый газ, который выделяется при сжигании углеводородного топлива, а также ряд других газов, таких как метан и оксид азота, - поясняет д-р Фюссель, - Многое в деятельности человека на Земле в той или иной степени способствует глобальному изменению климата: это производство и потребление электроэнергии, транспорт и сельское хозяйство, а также, в частности, производство мяса".

Вода в океане теплее - ну и что?

В тропических регионах повышенные температуры воды оказывают разрушительное воздействие на коралловые рифы, но и вблизи Европы последствия этих климатических изменений также значительны.

Миграция рыб. Сегодня мы наблюдаем крупномасштабную миграцию рыб и морских организмов в северном направлении. Причина - в изменении температуры воды, от чего субтропические виды все чаще встречаются в европейских водах.

По данным ЕАО, улов рыбы в холодных морских водах, где водятся, например, треска и пикша, с 1980 года вдвое сократился в некоторых районах Европы. В то же время поголовье более тепловодных разновидностей, таких как красная кефаль, барабулька и хек, выросло на 250%.

"Если привычная диета в некоторых приморских районах включает немало местных сортов рыбы, ото люди несомненно обратят внимание на изменения. В то же время, большие объёмы промысла и торговли рыбой на международном уровне нивелируют этот эффект," - поясняет Фюссель.

"Перемены сказываются скорее на производителях, рыбаках и прибрежных общинах, промышляющих рыбой, а не на потребителях".

Заболевания, связанные с водой: более высокие температуры морской воды в Балтийском море связаны с ростом числа вирусных заболеваний, вызванных бактериями-вибрионами.

Согласно Центру по контролю и профилактике заболеваний, такие болезни включают холеру, гастроэнтерит, очаговые инфекции и сепсис. Смертельные случаи чаще приходятся на тех, кто уже заражён каким-либо заболеванием.

Последней связанной с этой проблемой новостью стал запрет на купание в Балтийском море, который ввели немецкие власти в отношении туристов на севере ФРГ. Связано это с повышением среднемесячных температур воды у побережья.

"Мертвые зоны" в море: повышенная температура морской воды приведёт в увеличению числа «мертвых зон» в европейских морях, то есть зон с пониженным содержанием кислорода. Такие участки в море оказываются без достаточного содержания кислорода для поддержания жизни водных организмов.

Само же Балтийское море является самой большой "мертвой зоной" в мире. С конца XX века площадь вод с пониженным содержанием кислорода выросла с 5.000 до 60.000 кв.км.

Азот, содержащийся в удобрениях, которые попадают в воду с сельскохозяйственных земель, - основная причина роста морских зон. Но более теплая вода в морях только усугубляет проблему.