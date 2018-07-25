В среду в Вашингтоне состоится встреча председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа. Юнкер прибыл в США, чтобы уладить начавшуяся торговую войну между объединенной Европой и Соединенными Штатами.
США - ЕС: война или мир?
США - ЕС: война или мир?
Накануне в Твиттере американский лидер заявил, что взаимные пошлины и тарифы лучше отменить, и тогда, отметил он, торговля будет по-настоящему справедливой, а рынок - свободным. Но они, подчеркнул Трамп, имея в виду ЕС, к этому не готовы.
"К нам Евросоюз относится просто очень скверно. Они на нас сделали 151 миллиард долларов - таков наш дефицит в торговле с Европой. Они мягко стелят, но нам жестко спать", - заявил американский лидер.
От введения пошлин на машины, как отмечают наблюдатели, может пострадать автопром Германии.
В июне вступили в действие 25%-ые тарифы на металлы, поставляемые в том числе и из Европы.
Введение автомобильных пошлин может побудить уже Европу к принятию новых ограничительных мер в отношении американских товаров.