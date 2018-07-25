Ryanair вошел в зону турбулентности

Забастовка персонала Ryanair началась в четырех европейских странах - в Бельгии, Испании, Португалии и Италии. В целом в континентальной Европе могут быть отменены не менее 600 рейсов, и это может затронуть, как сообщается, свыше 60 тыс. пассажиров.