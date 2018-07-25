Забастовка персонала Ryanair началась в четырех европейских странах - в Бельгии, Испании, Португалии и Италии. В целом в континентальной Европе могут быть отменены не менее 600 рейсов, и это может затронуть, как сообщается, свыше 60 тыс. пассажиров.
Ryanair вошел в зону турбулентности
Ryanair вошел в зону турбулентности
Хотя руководство пошло на ряд уступок, профсоюзы продолжаю требовать повышения зарплат и улучшения условий труда.
Накануне начала акции Ryanair опубликовала сведения о том, сколько в настоящее время зарабатывают пилоты: командир экипажа получает до 200 тысяч евро в год.
Бюджетная авиакомпания переживает тяжелые финансовые времена. Ее ежеквартальная прибыль сократилась на 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Нынешняя забастовка может стать крупнейшей в истории Ryanair.
Несмотря на то, что руководство пошло на ряд уступок профсоюзам, персонал продолжает требовать повышения зарплат и улучшения условий труда. В этой связи авиакомпания не исключает принятия кардинальных мер в случае продолжения забастовок.