Духи "Новичок"

Чарли Роули, который, как предполагается, подвергся воздействию отравляющего вещества "Новичок", сообщил в интервью, что, скорее всего, его подруга Дон Стёрджесс умерла, поскольку сбрызнула запястья "Новичком", упакованным, по его словам, во флакон от духов. Сам флакон Роули нашел и подарил Стёрджесс.

"Это было коробочка размеров три на три дюйма, довольно плотная, в которой был флакон. Я тоже им спрыснулся, но, правда, потом помыл руки под краном", - сказал он.

С момента, как Стёрджесс открыла упаковку и сбрызнула содержимым флакона свои запястья до момента, когда она плохо себя почувствовала, прошло около 15 минут.

"Последнее, что врезалось мне в память, что пшикает на запястья из флакона, а потом трет их. Через 15 минут Дон сказала, у нее началась мигрень. И спросила, есть ли у меня таблетки от головной боли. Я пошел в ванную комнату и увидел, что она свалилась в саму ванну одетая, и что она в очень плохом состоянии", - рассказал Чарли Роули в интервью.

Отравление Чарли Роули и Дон Стёрджесс произошло 4 месяца спустя после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британия заявила, что за нападением на экс-полковника ГРУ стоит Россия, Москва все эти обвинения всегда отвергала.