Летние лагеря для детей, морские санатории для военных, дома местных жителей - эвакуация в пригородах Афин продолжается. Десятки зданий и автомобилей были полностью уничтожены огнём. Официальной информации о количестве эвакуированных пока нет.
Пожары в Греции: как это было?
Пожары в Греции: как это было?
"Пожар только вспыхнул и уже за 20 минут пламя вышло за пределы горы Пентели и достигло соседнего города Неа-Макри. Огонь добрался до моря не за часы, а за считанные минуты", - рассказал Власис Сиомос, глава ассоциации MPRPM
Пожар настиг и населенный пункт Рафина, а трасса в приморский Марафон была закрыта.
Местный житель Крисостомос Жиоткис вспоминает, что в начале пожара он был на крыльце вместе с детьми, но "ветер был очень сильным, достигал 25 метров в секунду или даже больше", огонь достиг дома за 3 минуты. Крисостомосу повезло: он и его дети спаслись.
Насколько известно, местные жители не получили предупреждений покинуть свою дома. Многие из них укрывались внутри, опасаясь переполненных машинами узких улиц. Некоторые бежали к морю, чтобы спастись от огня в воде, но не всем удалось преодолеть маршрут.
"Пламя пересекло холмы и ущелья за несколько минут. Эта дорога соединяет город Марафон и Афины. Ничто не смогло остановить огонь на пути к морю", передает корреспондент Евроньюс Михалис Арабаджиоглу из пригорода греческой столицы.
Жаркая погода в Греции стоит с начала июня, в последние дни столбик термометра поднялся до 40 градусов Цельсия