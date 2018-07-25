На помощь погорельцам и семьям погибших пришла, без преувеличения, вся Греция.
Солидарность по-гречески
Солидарность по-гречески
В одном из пунктов сбора посылок побывал журналист euronews Михалис Арабаджиоглу.
Координатор Деспойна Перимени сообщила, что тут все, кто пришел - волонтеры, соцработники, медики - участвуют и в поисках тех, кто пропал без вести, они также стараемся найти и родственников тех, кто выжил.
Минфин Греции экстренно выделил 20 миллионов евро на поддержку тех муниципалитетов, жители которых сильнее всего пострадали от пожаров.
О том, какие будут приняты другие экстренные меры, направленные на помощь пострадавшим и семьям погибших власти Греции сообщат в ближайшие дни.
Передает Михалис Арабаджиоглу: "В Рафине мы увидели, как действует уже организованная самими гражданами цепочка солидарности. Здесь уже побывали сотни людей, поток помощи не иссякает, сюда несут продукты, деньги, одежду и медикаменты. Помогает и бизнес, компании делают пожертвования в фонд помощи погорельцам и семьям погибших".