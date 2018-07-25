Чилийский суд по охране окружающей среды постановил приостановить деятельность норвежской компании по производству морепродуктов Marine Harvest на 30 дней. Причиной стал побег более полумиллиона лососей в открытое море после шторма, повредившего заграждения на рыбной ферме.
В Чили фермерский лосось "сбежал" в море
В Чили фермерский лосось "сбежал" в море
"Гринпис" бьёт тревогу: инцидент может привести к заражение морской флоры и фауны. Для наглядности масштаба происшествия "зеленые" сравнили рыбий побег со 140 миллионами бегущих мышей по улицам Сантьяго.
"Антибиотики, которые попадут в море, аналогичны тем, которые Норвегия использовала 4 года назад. Пока речь идёт об одном "побеге". Тем не менее, его последствия только увеличивают тот вред, который приносит каждый день лососевая индустрия, загрязняющая воду пестицидами и антибиотиками", - говорит Эстефания Гонсалес, координатор Greenpeace.
Специалисты предупреждают, что вырвавшаяся на свободу рыба недавно проходила курс лечения антибиотиками и пока непригодна для приёма в пищу. Чили занимает второе место после Норвегии по объемам экспорта лосося.