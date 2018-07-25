Франция: оппозиция высказалась "по делу Беналлы"

Во Франции депутаты от оппозиции высказались по поводу заявления президента Эммануэля Макрона. Ранее, выйдя из "зоны молчания", глава республики раскритиковал происходящее в политической сфере страны в связи с "делом Александра Беналлы". Бывший сотрудник администрации был уличен в избиении людей на первомайской манифестации в Париже. Макрон сказал, что ответственность за произошедшее несет он.