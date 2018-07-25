Во Франции депутаты от оппозиции высказались по поводу заявления президента Эммануэля Макрона. Ранее, выйдя из "зоны молчания", глава республики раскритиковал происходящее в политической сфере страны в связи с "делом Александра Беналлы". Бывший сотрудник администрации был уличен в избиении людей на первомайской манифестации в Париже. Макрон сказал, что ответственность за произошедшее несет он.
Франция: оппозиция высказалась "по делу Беналлы"
Франция: оппозиция высказалась "по делу Беналлы"
Юго Берналисис, депутат от партии "Непокорная Франция": "Недостаточно заявить, мол я несу ответственность. Ну сказал он, "пусть те кому это надо придут ко мне..." Но Макрон - под защитой Конституции. Так что, здесь полная безнаказанность".
Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение": "Эммануэль Макрон - президент Республики, а не главарь банды. Поэтому понять мы должны только одно: возможно, он хочет, чтобы его заслушала комиссия по расследованию".
Пояснить слова Макрона взялся официальный представитель правительства Бенжамен-Блез Гриво: "Когда президент сказал о своей ответственности, он имел в виду то, что в свое время принял решение принять Александра Беналлу в команду Елисейского дворца. Я полагаю, что говоря об ответственности, президент хочет положить конец практике долгое время использовавшейся в республике - практике искать крайнего".
"Делом Беналлы" занимается Прокуратура Парижа и Главная инспекция национальной полиции. Активную работу ведут две комиссии парламента - Сената и Национального собрания. Сам Беналла планирует выступить в суде и СМИ, чтобы представить свое видение инцидента с избитыми в Париже манифестантами.