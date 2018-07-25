Пучдемон возобновляет борьбу

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон заявляет о намерении продолжить борьбу за независимость региона от Испании. Политик хочет покинуть Германию и вернуться в Бельгию после осле неудачных попыток Мадрида добиться его выдачи по делу об организации восстания. Бывший глава Женералитета может больше не опасаться экстрадиции после того, как Верховный суд Испании постановил отозвать ордер на розыск Пучдемона.

«В эти выходные я вернусь в Бельгию. Туда я направлялся четыре месяца назад, когда заехал на территорию Германии. Там у нас Дом Республики и там мы начнём работу по созданию Совета Республики, о котором мы говорили несколько месяцев назад. Так что моя политическая активность сейчас будет проходить в Бельгии», — рассказал Пучдемон. Он пообещал: «Естественно, я буду продолжать исполнять мандат, данный мне народом, во-вторых, я буду продолжать помогать коллегам, которые были несправедливо заключены под стражу, в третьих, речь идёт о возвращении к нормальной жизни и для меня самого».

В Каталонии после референдума о независимости, который Мадрид не признаёт, были проведены выборы и сформировано новое правительство во главе с известным сторонником независимости Жоакимом Торрой. После отставки испанского премьера Мариано Рахоя, Торра встречался с новым главой кабинета министров Педро Санчесом. Политики договорились возобновить диалог об отношениях Мадрида и Барселоны.