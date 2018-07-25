Возле избирательного участка в Пакистане произошел взрыв: 28 погибших

В Пакистане сегодня проходят общенациональные выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею, а также в провинциальные ассамблеи. Избирательные участки по всей стране открылись в 8 часов утра по местному времени и будут работать до 6 часов вечера. По информации Избиркома, возможность проголосовать предоставлена 105 миллионам граждан Исламской республики.