В Пакистане сегодня проходят общенациональные выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею, а также в провинциальные ассамблеи. Избирательные участки по всей стране открылись в 8 часов утра по местному времени и будут работать до 6 часов вечера. По информации Избиркома, возможность проголосовать предоставлена 105 миллионам граждан Исламской республики.
Возле избирательного участка в Пакистане произошел взрыв: 28 погибших
Возле избирательного участка в Пакистане произошел взрыв: 28 погибших
За 849 депутатских мандатов (как в Национальной, так и в провинциальных ассамблеях) поборются 12 тысяч 570 зарегистрированных кандидатов. Срок полномочий предыдущего правительства истёк 31 мая, после чего власть в стране перешла к временному правительству.
В этом году повышенное внимание уделено обеспечению мер безопасности, что, в частности, обусловлено рядом трагических событий, предшествовавших проведению выборов. Предвыборные кампании были омрачены многочисленными терактами и нападениями на политических деятелей и кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи и региональных парламентов. Безопасность избирателей по всей стране обеспечивают 800 тысяч военнослужащих.
Несмотря на это, в городе Кветта, столице провинции Белуджистан в среду утром возле избирательного участка прогремел взрыв. По меньшей мере 31 человек погиб, десятки получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".