Несмотря на усиленные меры безопасности в день выборов в Национальную ассамблею в Пакистане, в городе Кветта, столице провинции Белуджистан, в среду утром возле избирательного участка был совершен теракт. По меньшей мере 29 человек погибли, десятки получили ранения, некоторые в критическом состоянии.
Выборы в Пакистане омрачены терактом
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Выборы в Пакистане омрачены терактом
Как сообщается, террорист-смертник попытался пройти на один из участков для голосования, однако был остановлен на подходе силами правопорядка для проверки документов. В этот момент он привел в действие взрывное устройство. По другой информации злоумышленник врезался в полицейский автомобиль на мотоцикле.
Место, где произошёл теракт, оцеплено. Бригада сапёров, прибывшая на место позднее, обнаружила у нападавшего неразорвавшуюся гранату. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".