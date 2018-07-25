Афганистан: есть ли надежда на мир?

Повседневная жизнь на улицах Кабула выглядит, как в любой другой столице. Но это не так. Неожиданное нападение смертников может произойти в любой момент. Только в 2017 году в Афганистане было убито или ранено более 10 тысяч мирных жителей, сотни из них - в Кабуле. Жизнь и смерть здесь тесно переплетены. Я спросил девочку на кладбище с видом на Кабул, что она там делает? "Я пришла сюда на пикник", - ответила она.

Масуд Имани Калесар, Euronews: "Афганистан - страна, охваченная войной и нестабильностью на протяжении сорока лет. Люди, даже в столице боятся стать жертвами нападений террористов-смертников и не знают, вернутся ли они вечером домой живыми! Большинство афганских чиновников и людей считают, что ответственность за бесконечные нападения смертников и нестабильность в стране несут региональные и другие зарубежные державы. Есть ли надежда на установление мира? И может ли афганская армия - в отсутствие иностранных войск - обеспечить безопасность в стране?

22 апреля теракт, совершенный смертником в центре регистрации избирателей в районе Дашт-и-Барчи в Кабуле, унес жизни 63 человек, еще более 100 получили ранения. Через месяц мы побывали там".

"Разорванные куски человеческих тел разлетелись по соседним дворам. То, что вы видите на стене, - это куски плоти", - рассказывает местный житель.

Амрулла Салех, бывший глава афганской разведывательной службы, как и многие другие в его стране, отмечает, что за рубежом к бесконечным страданиям афганцев люди зачастую равнодушны.

Амрулла Салех: "Кровь "третьего мира", которая льется каждый день, не имеет такой же цены, как кровь "первого мира". Например, в Европе, если кого-то убивают ножом, это попадает в заголовки. В тот же день сотни людей гибнут в Афганистане в результате нападения террориста-смертника, но это в заголовки не попадает".

Основная сила, дестабилизирующая обстановку в стране, - движение "Талибан". Оно стремится к созданию идеального, с его точки зрения, исламского государства на территории Афганистана - через конфликты, нападения и теракты. Некоторые афганские чиновники прямо обвиняют Пакистан в поддержке "Талибана".

Амрулла Салех: "С нашей точки зрения правительство Пакистана - это сатана. Сатана в своем истинном смысле".

Интерес Пакистана к политике в Афганистане связан с его соперничеством с Индией. Но Исламабад категорически отрицает поддержку движения "Талибан", заявляя, что сам является жертвой терроризма. Каковы бы ни были причины конфликта, но реальность такова, что больше всего страдают афганские мирные жители. А мир так и остается лишь мечтой в стране, которая находится в состоянии конфликта уже почти 40 лет.

Абдулла Абдулла, премьер-министр Афганистана: "Достижение мира - это желание всего афганского народа. К сожалению, послание афганского правительства о достижении мира отвергается теми, кто участвует в конфликте, в частности, талибами. Я считаю, что в этой стране, в конце концов, мир будет установлен. Абсолютное большинство людей в Афганистане не хочет войны".

Смогут ли спецслужбы и армия Афганистана защитить страну и обеспечить ее безопасность? Молодые бойцы спецназа в этом не сомневаются.

"Конечно, сможем. Мы очень хорошо подготовлены. И когда наши коллеги из иностранных сил оставят нас, мы возьмем безопасность Афганистана в свои руки", - говорит один из солдат.

"Мы будем защищать Афганистан и превратим его в сплоченную и единую страну", - говорит этот военнослужащий.

"Всех тех, кто терроризирует народ, нарушая мирную жизнь людей, где бы они ни находились, бойцы спецназа уничтожат", - уверен полковник Нурестани.